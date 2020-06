'Schaliegaspionier Chesapeake op randje faillissement'

Gepubliceerd op | Views: 988

OKLAHOMA CITY (AFN) - Schaliegasbedrijf Chesapeake Energy bereidt een aanvraag voor uitstel van betaling voor. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Door de aanvraag kunnen geldschieters het bedrijf in handen krijgen. De handel in het aandeel op de beurs in New York werd dinsdag tijdelijk stilgelegd.

Chesapeake is een van de pioniers van de schaliegasrevolutie in de Verenigde Staten. Het bedrijf koos daarbij een agressieve tactiek waarbij grote schulden werden aangegaan om boorvergunningen te verkrijgen. Op zeker moment was het bedrijf bijna net zo groot als olie- en gasreus Exxon Mobil op het gebied van gaswinning.

Vaak leverden die vergunningen echter te weinig op om investeerders te belonen. Oprichter Aubrey McClendon werd daarom zeven jaar geleden aan de kant geschoven door onder meer investeerder Carl Icahn. McClendons opvolger Doug Lawler lukte het sindsdien niet om de problemen van Chesapeake, dat voor 9 miljard dollar aan schulden heeft, op te lossen.

Het dreigende faillissement van Chesapeake kan een voorbode zijn voor de schaliegasindustrie in de VS. Veel bedrijven in de sector hanteren dezelfde methode als Chesapeake. De lage olie- en gasprijzen van de laatste maanden hielpen niet om de financiële positie van die bedrijven te verbeteren.