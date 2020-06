Kardan-dochter zet vervroegde afbetaling door

Gepubliceerd op | Views: 416

AMSTERDAM (AFN) - Kardan-dochter Kardan Land China gaat definitief een gedeeltelijke aflossing doen op een projectlening voor Europark Dalian. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf had begin vorige maand al aan de obligatiehouders gemeld dat die aflossing onderwerp van gesprek was bij de herfinanciering van het project.

In totaal gaat Kardan Land China uit eigen middelen maximaal 150 miljoen yuan renminbi, omgerekend ongeveer 19 miljoen euro, aflossen. De investeerder in vastgoed en waterinfrastructuurprojecten kreeg te horen dat zo'n aflossing herfinanciering van de projectlening, die in november afloopt, veel gemakkelijker maakt.

Na de aflossingen, die van juni tot november plaatsvinden, staat er nog ongeveer 591 miljoen yuan open op de lening.