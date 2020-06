Dieprode koersenborden op Europese beurzen

Tja, de beurzen zijn zo gewend te stijgen inmiddels dat we dit al dieprode koersen noemen. Op Spanje en België (net aan) na, staan alle beurzen minder dan 2% in de min, dus waar hebben we het over. De AEX slechts min 1.2%. Ook nog maar de vraag of dit de start is van een gezonde correctie na de opgeblazen koersen.