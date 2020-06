Dieprode cijfers voor winkelbedrijf Macy's door crisis

Gepubliceerd op | Views: 936

NEW YORK (AFN) - Het Amerikaanse winkelbedrijf Macy's heeft het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar afgesloten met een verlies van 630 miljoen dollar. Als gevolg van het rondwarende coronavirus hield het bedrijf de deuren van zijn winkels noodgedwongen weken dicht. Deze sluiting was ook duidelijk te merken in de omzetcijfers.

In de drie maanden tot en met 2 mei zette Macy's een omzet van ruim 3 miljard dollar in de boeken, zo werd in een voorlopige update gemeld. Dat was een jaar eerder dik 5,5 miljard dollar. Na het eerste kwartaal van het jaar bleef onder de streep 447 miljoen dollar over.

Topman Jeff Gennette benadrukte in een toelichting de goede prestaties online. Verder zijn de circa 450 winkels per 1 juni weer open en zijn de eerste signalen bemoedigend.

Eerder deze week regelde Macy's 4,5 miljard dollar aan financiering. Met dat geld kan Macy's onder meer nieuwe voorraden aanleggen. Op de beurs in New York lijkt het aandeel Macy's duidelijk hoger te openen.