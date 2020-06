Te weinig animo obligatiehouders FNG voor vergadering

Gepubliceerd op | Views: 307

MECHELEN (AFN) - Het aantal obligatiehouders van kledingconcern FNG dat zich heeft aangemeld voor de jaarvergadering is niet voldoende gebleken. Voor drie van de vier groepen obligaties kunnen daardoor geen rechtsgeldige beslissingen worden genomen. Voor die obligaties belegt FNG over twee weken nieuwe vergaderingen.

Alleen voor een FNG Benelux uitgegeven obligatielening was het animo groot genoeg. Die vergadering gaat donderdag gewoon door.

Voor de andere drie obligaties, die allen uitgegeven werden door FNG Group, wordt later deze week wel gewoon een bijeenkomst gehouden al kunnen daar geen beslissingen worden genomen. FNG noemt die bijeenkomsten "een kans voor de obligatiehouders om de dialoog aan te gaan met het management".

Onrustig

Het is al langere tijd onrustig bij het winkelbedrijf. Onlangs stapte topman Dieter Penninckx om medische redenen op en werd operationeel directeur Manu Bracke naar voren geschoven. Eerder deze week werd bekend dat Bracke het stokje overdraagt aan Yves Pollé, die op interimbasis topman wordt. Bracke wordt weer operationeel directeur.

Vanwege de crisis had FNG ook al de publicatie van zijn jaarverslag uitgesteld. Verder waren er recent berichten dat de torenhoge schuldenlast van het bedrijf twijfels doet rijzen over de overlevingskansen. De onderneming wilde mede daardoor uitstel van betaling voor twee obligatieleningen.

De handel in het aandeel FNG is al weken geschorst. Volgens het modeconcern is dat op eigen verzoek gebeurd.