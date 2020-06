Gilead-middel vertraagt ziekteprogressie Covid-19 bij apen

Gepubliceerd op | Views: 832

NEW YORK (AFN/RTR) - Het antivirale geneesmiddel remdesivir van het Amerikaanse farmacieconcern Gilead Sciences heeft in een test met makaken de ziekteprogressie van Covd-19 vertraagd. Dat staat in een studie die in het toonaangevende medische vaktijdschrift Nature is gepubliceerd.

Remdesivir mag in noodgevallen al worden toegediend bij zeer zieke patiënten in de Verenigde Staten, India en Zuid-Korea. Sommige Europese landen gebruiken het ook in bepaalde programma's.

Proeven met het middel op mensen worden momenteel uitgevoerd. Uit eerste bevindingen blijkt dat het middel patiënten hielp om sneller te herstellen van de ziekte die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus.

In de studie werden twaalf apen opzettelijk besmet met het coronavirus, en de helft van hen werd vroegtijdig behandeld met remdesivir. Makaken die het middel kregen, vertoonden geen ziekteverschijnselen en hadden volgens de auteurs van de studie minder schade aan de longen.