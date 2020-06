Krimp economie eurozone iets minder sterk dan eerder gedacht

quote: Jemoetwat schreef op 9 juni 2020 11:36:

[...]



Goh, verrassende reactie. Dit zet je onder ieder bericht. Succes met je Randstad aandelen!

[...]Goh, verrassende reactie. Dit zet je onder ieder bericht. Succes met je Randstad aandelen!

Nieuw-Zeeland is als een van de eerste landen coronavrij. De laatste patiënt is genezen en premier Jacinda Ardern heeft alle nog geldende maatregelen opgeheven.Het is een opluchting voor veel Nieuw-Zeelanders, vertelt de Nederlandse Karin Lasthuizen. Zij woont in de hoofdstad Wellington en werkt daar aan de Victoria University. "Iedereen hield nauwlettend de coronawebsite van de regering in de gaten", vertelt ze. Daarop stond al dagen dat er nog één patiënt was, een 50-jarige vrouw uit Auckland. "Nu zij is genezen, is dat een mooi symbolisch moment om te stoppen met alle maatregelen."Vanaf morgen mogen alle bedrijven dus weer volledig aan de slag, kunnen supporters weer naar het stadion voor sportwedstrijden en er zit er geen limiet meer op het aantal gasten bij begrafenissen en huwelijken. Afstand houden wordt nog wel aangeraden, maar is niet meer verplicht.Ook het openbaar vervoer kan weer volledig worden gebruikt. "Vandaag in de trein moesten er nog plekken vrij worden gehouden, morgen zitten daar gewoon weer allemaal mensen", zegt Lasthuizen. Dat idee beangstigt haar niet. "Ik heb veel vertrouwen in de overheid omdat er steeds open en transparant werd gecommuniceerd. Het virus is het land uit, daar ben ik van overtuigd."Er is geen corona meer op het eiland, dus ik kan morgen gewoon weer cash aannemen en mensen hun koffie direct aangeven."Karin Lasthuizen verheugt zich vooral weer op meer sociaal contact. "Na zes weken thuis zit ik te springen om weer naar een feestje te kunnen", zegt ze lachend.De 1e land van de Nieuwe Tijd wat een positief nieuws .