'Basic-Fit regelt flexibiliteit tegen kleine korting'

Algemeen Dagblad:

WHO: Wie geen symptomen heeft, verspreidt coronavirus nauwelijks.



Xandernieuws:

Ook een andere bewering die maandenlang werd volgehouden om angst en paniek te zaaien is onlangs ontkracht: het Amerikaanse CDC heeft bevestigt dat het corona zich toch NIET via oppervlakten verspreidt. Handschoenen kunnen dus uit, en flessen met ontsmettingsgel kunnen weer de kast in. Ook is er geen enkele geldige reden meer om mensen niet meer de hand te schudden. Verplichte mondmaskers zijn door de WHO feitelijk nutteloos verklaard.



Dus: Basic-Fit kan de vestigingen volledig opengooien zonder gevaar voor corona.