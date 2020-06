Parijs reserveert 15 miljard euro voor luchtvaartindustrie

Gepubliceerd op | Views: 507

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Frankrijk heeft in totaal 15 miljard euro gereserveerd aan steun voor de luchtvaartindustrie die hard wordt geraakt door de coronacrisis. Dat maakte de Franse onderminister van Transport Jean-Baptiste Djebbari in een radio-interview bekend. In het pakket zijn ook uitbreidingen voor loonsubsidies en deeltijdwerkmaatregelen meegenomen. Ook zit in het pakket een fonds om vliegreizen minder vervuilend te maken.

Het hulppakket moet onder meer vliegtuigfabrikant Airbus, motorfabrikant Safran en defensieconcern Thales redden. Deze bedrijven zien orders opdrogen in verband met het coronavirus. Airbus kan bijvoorbeeld een omzetdaling van 40 procent verwachten over de komende twee jaar, aldus Djebbari. Ook vallen leninggaranties onder de steun. Onder meer luchtvaartbedrijf Air France-KLM maakt van die hulp gebruik.

De minister sprak eerder al de verwachting uit dat er banen verloren gaan, ondanks het steunpakket. De sector biedt werk aan circa 300.000 medewerkers en is jaarlijks goed voor 58 miljard euro aan inkomsten.

Het plan voor de luchtvaartsector maakt deel uit van een serie van stimuleringspakketten ter waarde van ongeveer 40 miljard euro. Zo maakt Parijs ook geld vrij voor het toerisme en de auto-industrie.