'Franse economie pas in 2022 hersteld van impact coronacrisis'

PARIJS (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De economie van Frankrijk zal zeker twee jaar nodig hebben om te herstellen van de zware klappen door de coronacrisis. Dat verwacht de Franse centrale bank die dan ook stelt dat de economie van het land waarschijnlijk pas in de loop van 2022 weer terug zal zijn op het niveau van voor de virusuitbraak.

Voor dit jaar wordt een economische krimp in Frankrijk met meer dan 10 procent voorspeld, waarna in 2021 weer een groei met bijna 7 procent te zien zou moeten zijn, en bijna 4 procent groei in het jaar daarna. De prognoses kunnen rooskleuriger uitvallen als het virus snel onder controle wordt gebracht. Maar als er een tweede golf van besmettingen komt, dan kan de Franse economie juist nog sterker krimpen en minder snel herstellen.

Verder denkt de centrale bank dat er dit jaar een miljoen banen in Frankrijk verloren kunnen gaan en dat de werkloosheid gaat stijgen naar het record van bijna 12 procent in de eerste helft van volgend jaar en dat hier slechts een langzame daling te verwachten is. Frankrijk had te maken met strenge lockdownmaatregelen tegen het virus, die nu inmiddels worden versoepeld.