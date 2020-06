Value8 betaalt dividend en splitst preferente aandelen

Gepubliceerd op | Views: 804 | Onderwerpen: dividend, Peter Paul de Vries

AMSTERDAM (AFN) - Investeerder Value8 zal korte termijn de dividenden op de gewone aandelen B en de preferente aandelen C uitkeren. Verder wordt de splitsing van de preferente aandelen uitgevoerd, zo meldde het bedrijf.

Op de gewone aandelen B zal een dividend worden uitgekeerd van 0,15 euro per aandeel in contanten. Op de cumulatief preferente aandelen C zal het reguliere dividend van 1,75 euro per aandeel worden uitgekeerd en een extra compensatie van 2,10 euro per aandeel. Value8 noteert 11 juni ex-dividend.

Na de dividendbetaling zullen de cumulatief preferente aandelen C gesplitst worden. Een bestaand aandeel zal worden omgezet in vier nieuwe preferente aandelen. De nieuwe preferente aandelen C hebben een basiswaarde van 6,25 euro, kennen een dividendpercentage van 5 procent en keren derhalve per aandeel een dividend van 0,3125 euro per jaar uit.

Value8 heeft toegezegd de preferente aandelen tenminste vijf jaar niet in te trekken.