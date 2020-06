Tabaksfabrikant BAT snijdt in verwachting door crisis

Gepubliceerd op | Views: 322 | Onderwerpen: tabak

LONDEN (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Tabaksfabrikant British American Tobacco (BAT) heeft als gevolg van de coronacrisis zijn omzetverwachting voor het hele boekjaar verlaagd. De op een na grootste sigarettenmaker ter wereld wijst onder meer naar het uitgesproken effect van de crisis in landen als Bangladesh, Vietnam en Maleisië als reden voor de bijstelling.

Ging BAT eerder uit van een omzetgroei van zeker 3 tot mogelijk 5 procent dit jaar, in de nieuwe raming is dit 1 tot 3 procent. Daarbij gaat de maker van onder meer Dunhill en Lucky Strike uit van constante wisselkoersen. Verder rekent BAT op een lagere winst per aandeel. De beoogde jaaromzet van 5 miljard pond zal naar verwachting nu in 2025 worden gerealiseerd, 1 tot 2 jaar later dan afhankelijk gepland.

Tot voor kort kon BAT de gevolgen van de crisis nog niet exact inschatten. Branchegenoot Phillip Morris trok vanwege de problemen eerder zijn prognose voor het hele boekjaar in. Onder meer de zogeheten duty-free inkopen op bijvoorbeeld vliegvelden zijn ingezakt, omdat er bijna geen reizigers zijn om sigaretten aan te verkopen. Daar tegenover staat dan weer dat mensen die noodgedwongen thuis werken mogelijk meer roken.