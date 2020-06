Luchtvaartconcern Cathay wil miljarden ophalen tegen crisis

Gepubliceerd op | Views: 130

HONGKONG (AFN/BLOOMBERG) - Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific Airways uit Hongkong heeft een plan aangekondigd om 39 miljard Hongkong-dollar (4,5 miljard euro) aan vers kapitaal op te halen om zo de malaise in de luchtvaartsector door de coronacrisis het hoofd te bieden. Het gaat onder meer om de uitgifte van nieuwe aandelen.

Door de virusuitbraak is Cathay hard geraakt en staat de vloot van de maatschappij al langere tijd voor een groot deel aan de grond. Daarvoor had Cathay al veel last van de maandenlange straatprotesten in Hongkong tegen Chinese inmenging waardoor veel minder reizigers werden vervoerd.

Daarnaast krijgt Cathay ook financiële steun van de overheid van Hongkong. Ook is het bedrijf bezig met salarisverlagingen en vrijwillig vertrek van personeel.