'Kleine openingswinst voor Damrak'

Gepubliceerd op

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent dinsdag naar verwachting met een kleine winst. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen waarschijnlijk iets hoger beginnen. Beleggers trekken zich op aan de positieve stemming op Wall Street, waar technologiebeurs Nasdaq het hoogste niveau ooit bereikte en de brede S&P 500 weer in de plus staat voor dit jaar. Daarnaast is de blik gericht op de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die dinsdag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering.

De Europese staalsector staat in de belangstelling. Topmannen van de Europese staalbedrijven vinden dat de Europese Commissie de hoeveelheid staal die van buiten Europa mag worden ingevoerd verder terug moet brengen. Dat zegt brancheorganisatie Eurofer als reactie op voorstellen van de commissie om die quota aan te passen. Volgens de staalmakers houdt het EU-bestuur te weinig rekening met de afgenomen vraag als gevolg van het coronavirus.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar Basic-Fit. De sportscholenuitbater haalde meer dan 133 miljoen euro op met de uitgifte van nieuwe aandelen. De aandelen werden geplaatst voor 25 euro per stuk. Het bedrijf wil het geld gebruiken om de balans te versterken en financiële flexibiliteit te behouden om zijn groeistrategie door te zetten.

DSM

Het aandeel DSM zal mogelijk bewegen op een positief rapport van Fitch. De kredietbeoordelaar bevestigde de rating van het speciaalchemiebedrijf. Volgens Fitch heeft DSM relatief weinig last van de coronacrisis omdat het bedrijf in veel verschillende sectoren actief is, sterke resultaten aflevert en een solide balans heeft.

In Frankfurt staat Lufthansa in het nieuws. Lufthansa-dochter Austrian Airlines krijgt voor 450 miljoen euro steun van Oostenrijk. Daarmee wil het Alpenland het gros van de 7000 banen van Austrian Airlines redden en zorgen dat Wenen zijn hubfunctie behoudt. Lufthansa kreeg in Duitsland voor 9 miljard euro aan staatssteun.

Lager

De Europese beurzen sloten maandag overwegend lager. De AEX-index daalde 1,2 procent tot 566,20 punten, terwijl de MidKap 0,1 procent klom tot 793,44 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent. Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 1,7 procent hoger op 27.572,44 punten. De brede S&P 500 kreeg er 1,2 procent bij en techbeurs Nasdaq steeg 1,1 procent.

De euro was 1,1292 dollar waard, tegen 1,1299 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 38,53 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 41,07 dollar.