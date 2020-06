Basic-Fit haalt ruim 133 miljoen euro op met nieuwe aandelen

Gepubliceerd op | Views: 507

HOOFDDORP (AFN) - Sportscholenuitbater Basic-Fit heeft ruim 133 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. Met het geld wil het bedrijf de balans versterken en zo de financiële flexibiliteit behouden om zijn groeistrategie door te zetten.

Het bedrijf gaf welgeteld 5.333.333 nieuwe aandelen uit via een versnelde bookbuildprocedure. Ze werden geplaatst voor 25 euro per stuk, wat neerkomt op een korting van 1,4 procent op de slotkoers van maandag. Het aantal uitstaande gewone aandelen loopt door de transactie op tot 60 miljoen.

Door de coronapandemie waren de sportscholen van Basic-Fit de afgelopen periode allemaal dicht. Het bedrijf moest daardoor extra liquiditeit regelen in de vorm van bankkredieten. Ook zette Basic-Fit tijdelijk een rem op zijn uitbreidingsplannen. Nu de sportscholen van de onderneming in de komende weken allemaal weer open mogen, wil Basic-Fit ook weer verder groeien.

Topman en mede-oprichter René Moos kocht via zijn investeringsfonds AM Holding nieuwe aandelen. Hij wilde voor ongeveer 5 miljoen euro aan stukken inslaan, liet hij eerder al weten. Na de transactie heeft AM Holding een belang van ruim 15 procent in Basic-Fit.