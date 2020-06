Duitse export gaat zwaar gebukt onder crisis

Gepubliceerd op | Views: 533 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN/RTR) - De Duitse export heeft duidelijk te lijden onder de coronacrisis. In april zakte de uitvoer van de grootste economie van Europa met 24 procent in vergeleken met een maand eerder, zo meldde het Duitse federale statistiekbureau.

In maart was al sprake van een daling van bijna 12 procent. Dat was volgens het statistiekbureau de grootste exportkrimp op maandbasis sinds het begin van de metingen in 1990. Economen hadden in doorsnee op een daling met 15,8 procent gerekend. De Duitse import nam met 16,5 procent af.

Door de crisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan werden veel Duitse bedrijven gesloten, terwijl ook Duitse exportmarkten elders in Europa op slot gingen. Economen hadden al wel verwacht dat de situatie verder zou verslechteren omdat in het tweede kwartaal van het jaar het volledige effect van de lockdownmaatregelen zou worden gevoeld.