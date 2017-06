De belangrijkste reden voor de tijdelijke dip van de techfondsen heeft te maken met het feit dat bepaalde partijen baat bij een flinke dip hebben. Als je kijk naar de koers winst verhouding van de tech aandelen dan valt dat, buitens Amazone en Netflix, gewoon binnen de gangbare bandbreedte.



Voor andere partijen zal de dip, die mogelijk komende week nog even doorgaat een hele mooie kans zijn om bij te kopen. Reden hiervoor zijn geld is bijna gratis, geld moet ergens naar toe, tech is de toekomst, pensioenfondsen en staatsfondsen willen meer tech, de mogelijk honderden miljarden die terug gaan naar de VS als Trump toch zijn fiscale maatregelen kan realiseren. Zelf ga ik weer bijkopen als de dip (bijna) over is.