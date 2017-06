Beurzen hoger na Brits verkiezingsdebacle

Gepubliceerd op | Views: 312

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen gingen vrijdag eensgezind vooruit. Beleggers lieten zich niet van de wijs brengen door het Britse verkiezingsdebacle, waarbij de Conservatieve partij van premier Theresa May de absolute meerderheid in het parlement verloor.

De AEX-index op Beursplein 5 koerste rond het middaguur 0,5 procent in de plus op 526,23 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 809,75 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent.

In Londen werd de beurshandel gesteund door een verzwakking van het Britse pond, dat 1,7 procent aan waarde verloor ten opzichte van de dollar. Een goedkopere munt is gunstig voor de grote Britse internationals die veel omzet in dollars realiseren. De FTSE-index won 0,8 procent.

Sterkere onderhandelingspositie

May hoopte met de vervroegde verkiezingen een sterkere onderhandelingspositie te krijgen in het brexit-proces. Volgens JPMorgan is de kans nu juist toegenomen dat Groot-Brittannië het brexit-proces moet uitstellen. May liet weten niet van plan te zijn om af te treden als premier en te werken aan een regering met een kleine meerderheid, samen met de Noord-Ierse DUP.

Op de Londense beurs stonden de defensieve aandelen zoals de gouddelvers Fresnillo en Randgold Resources bovenaan met winsten van 4,5 en 3 procent. De banken Royal Bank of Scotland en Lloyds Banking Group behoorden tot de grootste dalers met verliezen van 3,9 en 2,5 procent. Ook de Britse huizenbouwer Taylor Whimpey viel uit de gratie en zakte 3,5 procent.

Enige daler

In de AEX ging baggeraar Boskalis aan kop met een plus van 1,7 procent. Tankopslagbedrijf Vopak was de enige daler met een min van 0,4 procent. Leverancier aan de chipindustrie Besi was de sterkste stijger in de MidKap met een winst van 2,3 procent.

Lampenfabrikant Philips Lighting was de grootste daler in de MidKap met een min van 1,4 procent. Bij de kleinere bedrijven sprong bouwer Heijmans 4,6 procent omhoog na een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux.

Banen geschrapt

Credit Suisse klom 0,6 procent in Zürich. De Zwitserse bank schrapt volgens persbureau Reuters nog eens 1500 banen in Londen.

De euro was 1,1183 dollar waard, tegen 1,1217 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 45,78 dollar. Een vat Brent werd 0,2 procent duurder op 47,95 dollar.