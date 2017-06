HeadFirst krijgt opdracht van Wigo4it

Gepubliceerd op | Views: 65

AMSTERDAM (AFN) - HeadFirst gaat ICT-professionals, interim managers, consultants, business projectmanagers en programmamanagers leveren aan overheidscorporatie Wigo4it. Dat meldt de arbeidsbemiddelaar vrijdag.

Wigo4it gaat in zee met vijf leveranciers, die tezamen circa negen miljoen euro per jaar verdelen. De raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar, met drie keer de mogelijkheid tot verlenging met een jaar. Hoe groot het bedrag is dat HeadFirst precies krijgt is niet bekendgemaakt.

Wigo4it ontwerpt, ontwikkelt, beheert en onderhoudt ICT-applicaties voor de sociale diensten van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Daarvoor wordt extern personeel ingehuurd.