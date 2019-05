Trump: handelsdeal met China is nog mogelijk

Gepubliceerd op | Views: 3.562 | Onderwerpen: China, Donald Trump

WASHINGTON (AFN) - Een handelsdeal met China is nog altijd mogelijk. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump donderdag, een dag voordat hij een nieuwe reeks importheffingen oplegt aan de Chinezen. Trump zei ook een ,,mooie" brief van de Chinese president Xi Jinping te hebben ontvangen.

Een deal die een einde moet maken aan de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China leek deze week opeens ver weg, nadat Trump nieuwe handelsbeperkingen aankondigde tegen China. Hij betichtte China ervan de deal onmogelijk te hebben gemaakt.

Trump zei in Washington dat hij mogelijk gaat bellen met Xi. In zijn brief zou Xi hebben gesproken over nauwe samenwerking tussen de VS en China. De Chinese toponderhandelaar Liu Hue komt ook donderdag aan in de VS voor gesprekken.

Heffingen verlaagd

,,Hij heeft me een mooie brief geschreven en ik zal hem daar waarschijnlijk over spreken, maar we hebben twee alternatieven", zei Trump over Xi. ,,Ons land doet het fantastisch. Ons alternatief is uitstekend. We hebben al meer dan 100 miljard dollar van China gekregen in een jaar tijd." Daarmee doelde hij op de importheffingen die momenteel al tegen China van kracht zijn en die 100 miljard per jaar opleveren.

Vrijdag worden de heffingen op Chinese goederen ter waarde van 200 miljard dollar verhoogd van 10 naar 25 procent. Trump benadrukte daar nog steeds aan vast te houden. Hij herhaalde ook een dreigement om nieuwe importheffingen op te leggen aan Chinese ter waarde van 325 miljard dollar die nu nog niet getroffen zijn.