Kostenbesparingen stuwen winst Altice

Ik vraag me echt af hoe de titels van dit soort nieuwsberichten tot stand komen. Het lijkt door zo’n titel alsof Altice een geweldige presentatie heeft geleverd.



Altice rapporteert echter helemaal geen nettowinst, geen netto cashflow en geen financiële positie (eigen vermogen, werkkapitaal etc.). Daar moet je twee weken na de “cijfers” voor naar de website, want daar wordt door Altice zelf verder geen publiciteit aan gegeven.



De winst uit dit persbericht is dus “ebitda”. En dan nog een ebitda YoY vergelijking die is berekend met zoveel voetnoten dat bijna niet meer is te herleiden of er een realistische vergelijking wordt gemaakt.



De hoofdlijn is echter dat de nettoschuld weer met € 1,3 miljard is toegenomen. En dat vertelt alles over het vermogen van Altice om de € 30 miljard schuld te reduceren. Het eigen vermogen blijft echter negatief en de netto schuld is groter geworden.