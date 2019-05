Kostenbesparingen stuwen winst Altice

Gepubliceerd op | Views: 1.053

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Kabel- en telecombedrijf Altice Europe heeft in het eerste kwartaal een hoger bedrijfsresultaat in de boeken gezet. Het bedrijf verlaagde zijn kosten en slaagde erin meer Franse klanten terug te winnen met diensten van hogere kwaliteit. De resultaten werden ook opgekrikt dankzij de uitzendingen van voetbalwedstrijden in de Champions League, die Altice aan zijn mobiele klanten beschikbaar stelde.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda), een belangrijke indicator voor Altice, bedroeg 1,3 miljard euro. Dat is een groei van 4 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet, geschoond voor wisselkoerseffecten, ging eveneens omhoog tot 3,52 miljard euro, al was er op reële basis sprake van een lichte daling. Het Franse kabelbedrijf herhaalde verder de eerder afgegeven doelstelling om dit jaar het bedrijfsresultaat tussen 4 en 4,1 miljard euro te behalen.

Altice kreeg er 88.000 internetklanten bij en 117.000 abonnementen voor mobiele telefonie in Frankrijk. De zwakke prestatie van het Franse Altice in de thuismarkt is al langer een zorgpunt voor beleggers. Het telecombedrijf gaf naar eigen zeggen minder kortingen uit en merkte dat fors minder abonnees hun contracten opzegden. Buiten Frankrijk deed Altice vooral goede zaken in Portugal, de Dominicaanse Republiek en Israël.

Uitdagende marktomstandigheden

Het is Altice in het eerste kwartaal niet gelukt om zijn omvangrijke schuldenberg te laten slinken. Deze nam zelfs toe ten opzichte van het begin van het jaar tot 30,1 miljard euro. Altice houdt wel vast aan zijn doelstelling de schulden terug te dringen. Kredietbeoordelaars S&P en Moody's verlaagden hun verwachting voor de kredietwaardigheid van Altice in de afgelopen maand.

Het telecombedrijf kampt verder nog altijd met uitdagende marktomstandigheden. De telecommarkt in Frankrijk bestaat uit meerdere spelers die een hevige concurrentiestrijd voeren. Onlangs meldde Orange, een rivaal van Altice, dat 2019 een moeilijk jaar wordt voor de branche.