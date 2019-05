Veel animo e-model VW, maar minder dan in Tesla

Gepubliceerd op | Views: 782

WOLFSBURG (AFN/BLOOMBERG) - Volkswagen heeft binnen één dag na de onthulling van zijn nieuwe, relatief goedkope elektrische Volkswagen ID.3 al meer dan 10.000 aanbetalingen van 1000 euro binnen van klanten. De voorinschrijving voor de auto waarmee Volkswagen zich in het elektrische tijdperk wil storten loopt daarmee voor op schema, maar kan nog niet tippen aan de animo in de meest vergelijkbare Tesla.

De site van Volkswagen piepte en kraakte volgens de Duitse autogigant die het dieselschandaal achter zich probeert te laten vanwege alle interesse van potentiële kopers. De aanmeldingen overtroffen de verwachtingen ruimschoots, al is niet duidelijk op hoeveel Volkswagen rekende.

Met de ID.3 gaat Volkswagen rechtstreeks de strijd aan met de Model 3 van Tesla. Het bereik van de goedkoopste versie van beide auto's is min of meer vergelijkbaar en de Volkswagen is met 30.000 euro zelfs wat scherper geprijsd. De eerste levering van de e-auto staat voor medio 2020 op de planning.

Aanbetaling

De Duitsers zetten de ID.3 neer als opvolger van iconische auto's als de Kever en de Golf. Volkswagen steekt tientallen miljarden in elektrisch rijden en heeft een hele reeks nieuwe elektrische modellen in de planning staan.

Veel elektrische auto's zijn nu of nog erg duur of hebben bijvoorbeeld een erg beperkt bereik. De Model 3 van Tesla moest de eerste echt goede elektrische wagen voor de massa worden na de succesvolle introductie van enkele duurdere auto's. Bij de introductie van die auto konden kopers ook een aanbetaling van duizend euro doen voor een plek in de wachtrij. Dat gebeurde 115.000 keer in een etmaal.