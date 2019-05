Akkoord voor herbenoemingen top Philips

Gepubliceerd op | Views: 192

AMSTERDAM (AFN) - Aandeelhouders van Philips hebben ingestemd met de herbenoeming van topman Frans van Houten en financieel directeur Abhijit Bhattacharya. Van Houten is sinds 2011 bestuursvoorzitter bij het technologiebedrijf dat zich tegenwoordig vooral specialiseert in medische apparatuur.

Bij de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering konden ook alle andere agendapunten op instemming rekenen. Zo werd Elizabeth Doherty benoemd in de raad van commissarissen en David Pyott herbenoemd als commissaris. Ook werd het dividendvoorstel van 0,85 euro per aandeel over 2018 goedgekeurd.