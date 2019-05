Europese beurzen verder omlaag in middaghandel

Gepubliceerd op | Views: 2.211 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen verloren donderdag in de loop van de middag meer terrein ten opzichte van de slotkoersen van een dag eerder. Beleggers waren vooral in de ban van de oplopende spanningen aan het handelsfront tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak gingen staalconcern ArcelorMittal en bouwbedrijf BAM hard onderuit na tegenvallende kwartaalberichten. Ook Ajax kelderde na het verlies in de halve finale van de Champions League.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel in New York 1,3 procent in de min op 551,20 punten. De MidKap leverde 2,4 procent in tot 766,15 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,8 procent.

De Amerikaanse president Donald Trump gaf de Chinezen de schuld van het afketsen van de handelsdeal, waarvan veel beleggers dachten dat die binnen handbereik was. De verhoging van Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen, waar Trump eerder mee dreigde, gaat vrijdag in.

Chipmachinemaker ASML

In Amsterdam was ArcelorMittal met afstand de grootste daler in de volledig rode AEX met een verlies van 6,5 procent. De staalfabrikant boekte in het eerste kwartaal fors mindere resultaten dan een jaar eerder. Vooral de lagere staalprijs en de aanhoudende zwakte op de wereldwijde staalmarkt zaten het concern dwars.

Chipmachinemaker ASML zakte 2,9 procent. Het Amerikaanse chipconcern Intel, een belangrijke klant van ASML, verwacht de komende drie jaar de omzet met een laag, enkelcijferig percentage te kunnen laten groeien.

Ajax raakte beurswaarde kwijt

In de MidKap kelderde BAM bijna 12 procent. De bouwer wist de kwartaalomzet op te voeren, maar de relatief ,,zwakke" winstmarge van het bedrijf zorgde volgens analisten van KBC Securities voor de nodige hoofdbrekens. Ajax raakte op de lokale markt 18 procent aan beurswaarde kwijt. De beursgenoteerde voetbalclub verspeelde woensdag de finaleplaats van de lucratieve Champions League.

De euro was 1,1208 dollar waard, tegen 1,1211 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper op 61,40 dollar. Brentolie zakte 0,7 procent in prijs tot 69,87 dollar per vat.