'Wall Street opent met rode cijfers'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. President Donald Trump voerde de druk op China verder op door het land de schuld te geven voor het breken van de voorlopige handelsdeal. Hij hield ook vast dat de importheffingen op Chinese goederen vrijdag omhoog gaan. De twee economische grootmachten gaan donderdag om tafel om verder te praten. Daarnaast kijken beleggers uit naar speeches van meerdere beleidsmakers van de Federal Reserve en wat macro-economische cijfers.

De Chinese delegatie met onder meer vicepremier Liu He is donderdag en vrijdag in Washington voor handelsoverleg. Woensdag werd in Chinese media gemeld dat de onderhandelaars alleen naar de Verenigde Staten gaan omdat ze uitgenodigd zijn. Peking liet weten dat China met tegenmaatregelen komt als de Amerikanen de importheffingen verhogen.

Vrijdag gaan importheffingen op 200 miljard dollar aan Chinese producten van 10 naar 25 procent. Volgens Washington heeft China geprobeerd zich uit de al vastgelegde afspraken in de handelsdeal terug te trekken. Bij een verkiezingsrally in Florida herhaalde Trump zijn vastberadenheid om de hogere tarieven in te voeren tenzij Peking ,,met zijn bedrog van de werkende Amerikanen stopt''. Volgens ingewijden wordt de beslissing of Trump en Liu elkaar zien op het laatste moment genomen en is die afhankelijk van hoe het overleg loopt.

Nieuwe wending

De stroom van bedrijfsnieuws is dunner omdat het cijferseizoen beetje bij beetje tot zijn einde komt. Chipconcern Intel kwam met een bescheiden voorspelling over zijn omzetgroei op de lange termijn. Bedrijven in de bredere chipsector zoals NXP, Qualcomm en AMD kunnen hierdoor in beweging komen.

De overnamestrijd rond Anadarko kreeg een nieuwe wending. Olie- en gasreus Chevron verhoogt zijn eerdere bod niet en laat de kleinere branchegenoot daarmee in feite aan rivaal Occidental. Chevron kiest er nu voor om flink meer aandelen in te gaan kopen.

Pretparkentak

Verder kan Walt Disney op aandacht rekenen. Het Amerikaanse entertainmentconcern zette in het afgelopen kwartaal iets meer omzet in de boeken mede dankzij groei bij zijn pretparkentak. De cijfers waren wat beter dan verwacht.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag vrijwel vlak op 25.967,33 punten. De brede S&P 500 leverde 0,2 procent in tot 2879,42 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,3 procent tot 7934,32 punten.