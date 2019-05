Aandeelhouders Stern keuren deal met ALD goed

Gepubliceerd op | Views: 502

AMSTERDAM (AFN) - Aandeelhouders van Stern hebben tijdens de aandeelhoudersvergadering de verkoop van SternLease aan ALD Automotive, in combinatie met een langdurige samenwerkingsovereenkomst, goedgekeurd. Dat bleek donderdag uit een verklaring.

De dit jaar netto te verantwoorden boekwinst zal circa 23 miljoen euro bedragen. Volgend op het groene licht hebben de aandeelhouders ook het voorstel voor uitkering van interimdividend goedgekeurd. Het goedgekeurde voorstel komt neer op een betaling van dividend in delen. Allereerst wordt na afronding van de transactie eind mei 2,50 euro in contanten per aandeel uitgekeerd. Het interimdividend is betaalbaar op 12 juni.

Na vaststelling van de definitieve koopprijs volgt later dit jaar een tweede interim dividend van 1 euro in contanten per aandeel. In 2020, afhankelijk van de resultaten van Stern in 2019 en voor zover eind maart 2020 een oversolvabiliteit bestaat boven de 35 procent, volgt een nader te bepalen dividend per aandeel.