Turkse centrale bank steunt lira

ISTANBUL (AFN/BLOOMBERG) - De Turkse centrale bank heeft via een achterdeur het monetaire beleid verkrapt, om de lira te ondersteunen. De waarde van de Turkse munt kreeg deze week een forse tik toen bekend werd dat de lokale verkiezingen in Istanbul overgedaan moeten worden.

De centrale bank schortte zijn veiling voor kort-lopende obligaties op. De banken die liquiditeit nodig hebben zijn hierdoor genoodzaakt om van een andere leenfaciliteit gebruik te maken. Daar kunnen ze tegen een daggeldrente van 25,5 procent lenen. De rente voor de opgeschorte veiling lag op 24 procent. Deze kortetermijnrentes beïnvloeden de wisselkoers. Een hogere rente kan de waardedaling tegengaan.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is een tegenstander van renteverhogingen. Hij vindt dat een hogere rente schadelijk is voor de economie. Dat kan een reden zijn waarom de centrale bank zijn invloed op de rente via een deze constructie uitoefent. Ook in maart is de rente op deze manier tijdelijk verhoogd.