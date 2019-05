Handelsvrees houdt beurzen in greep

De Amerikaanse president wil de tarieven op 200 miljard dollar aan Chinese goederen

die de VS importeert verhogen van 10 procent naar 25 procent.

Verder wil Trump op een later moment ook een importbelasting van 25 procent invoeren op de rest van de import.



Al die berichtgevingen dat er een handelsovereenkomst bereikt gaat worden.

Amerika probeert alle olie toevoer naar China onder controle te krijgen (Venezuela en Iran).

En dan denkt men echt dat er een overeenkomst gaat komen.

We zijn nu pas begonnen met de handelsoorlog tussen Amerika en China.



Wat is er overgebleven van de "vredes" besprekingen met Noord-Korea

Noord-Korea heeft donderdag zeker een projectiel afgevuurd,

aldus de stafchefs van het Zuid-Koreaanse leger.

Afgelopen zaterdag vuurde Noord-Korea ook al meerdere raketten af, die vervolgens in zee belandden. Dit was de eerste keer sinds november 2017.

Om de huidige situatie in te schatten rond de handelsgesprekken tussen Amerika en China hoef je alleen de situatie rond Noord-Korea en Venezuela in de gaten te houden.



Amerika wil Venezuela binnen vallen en plots begint Noord-Korea raketten af te schieten dat is geen toeval.



Volgens westers media speelt Iran hoogspel met Europa.

Er worden afspraken gemaakt deze worden niet nagekomen door Amerika.

Dat wordt heel moeilijk om nu in de toekomst nog afspraken te maken

Amerika is niet te vertrouwen maar nu blijkt dat Europa ook niet te vertrouwen is heel dom.



Amerika wil Europa alleen maar nog meer afhankelijk maken voor zich zelf neem de Rusland sancties

die Europa oplegde aan Rusland. Die markt is Europa helemaal kwijt,

Amerika doet geen zaken met Rusland nu nog a.u.b. LNG gas afnemen Europa van Amerika.