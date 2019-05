Aanbod commercieel vastgoed verder gedaald

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: vastgoed

NIEUWEGEIN (AFN) - Het aanbod van commercieel vastgoed, zoals kantoor- en winkelruimte, is in het eerste kwartaal verder gedaald. Volgens makelaarsorganisatie NVM Business bleef de opname van bedrijfsruimte en kantoorruimte wel op niveau. Op de winkelmarkt lag de opname echter beduidend lager dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Op de Nederlandse kantorenmarkt daalde het aanbod in het eerste kwartaal met 2,7 procent naar bijna 5,9 miljoen vierkante meter. Op de bedrijfsruimtemarkt ging het aanbod met 0,7 procent omlaag tot afgerond 11,6 miljoen vierkante meter.

Het aanbod van beschikbare winkelruimte zakte naar zo'n 2,1 miljoen vierkante meter, een afname van 1,6 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Bij de winkelbranche speelt mee dat een aantal failliete ketens een doorstart maakten en de winkelvoorraad verder afnam door onder andere herbestemming.

De opname van winkelruimte bleef duidelijk achter, aldus de NVM. Alles bij elkaar ging het om circa 140.000 vierkante meter tegen 167.500 vierkante meter een jaar eerder. Het aantal transacties lag overigens wel hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, maar er was nu vooral vraag naar kleinschalige winkelruimtes.