'Gemengde resultaten ArcelorMittal'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Staalconcern ArcelorMittal heeft in het eerste kwartaal een gemengde set resultaten in de boeken gezet. Dat laat zakenbank Goldman Sachs weten in een reactie op de cijfers.

Volgens Goldman viel het bedrijfsresultaat lager uit dan verwacht. De bank rekent op margedruk voor het bedrijf in het tweede kwartaal door hogere ijzerertsprijzen en lagere staalprijzen. Goldman denkt dat de koers van ArcelorMittal ook druk kan ondervinden van de handelszorgen. Het advies bij Goldman is neutral met een koersdoel van 20,50 euro.

ING verklaarde dat het resultaat van ArcelorMittal redelijk in lijn ligt met de verwachtingen, met een sterke kasstroom. Al met al is ING neutraal gestemd over het cijferbericht van het staalbedrijf. Het advies is buy met een koersdoel van 31 euro.

Andere analisten

Analisten van Jefferies stelden dat het zwakke resultaat en de margedruk van ArcelorMittal in het eerste kwartaal al waren verwacht en wijzen verder op de licht opwaartse bijstelling van de verwachte wereldwijde staalvraag dit jaar. Jefferies heeft een buy-advies met een koersdoel van 30 euro.

Bij Morgan Stanley was sprake van enige teleurstelling over het resultaat, maar viel de schuld wel lager uit dan gedacht. Herstel van de staalprijs is nodig voor het bedrijf, aldus Morgan Stanley, dat een overweight-advies met een koersdoel van 26 euro hanteert.

Het aandeel ArcelorMittal noteerde donderdag omstreeks 10.40 uur een min van 4,7 procent op 16,93 euro. Daarmee was het de sterkste daler in de AEX-index.