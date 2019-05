'Beeld bij Boskalis niet veranderd'

Gepubliceerd op | Views: 1.125

AMSTERDAM (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis lijkt in het eerste kwartaal in lijn te hebben gepresenteerd met het beeld dat eerder werd geschetst bij de jaarcijfers. Dat maken analisten van KBC Securities op uit het handelsbericht van de baggeraar en maritiem dienstverlener.

Boskalis heeft in het eerste kwartaal de omzet opgevoerd ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het resultaat bleef echter gelijk. Boskalis waarschuwde dan ook dat het lastig wordt om dit jaar de winst over 2018 te overtreffen.

KBC wijst erop dat de onderneming de eerder afgegeven outlook niet heeft verandert. Volgens de marktvorsers zijn er verder nog altijd veel kansen in de offshore energiemarkt. Het advies blijft daarom staan op buy, met een koersdoel van 30 euro.

Fugro

Er was deze week ook weer nieuwe speculatie dat Boskalis een overname van bodemonderzoeker Fugro nog niet helemaal uit zijn hoofd heeft gezet. KBC vindt het momenteel echter onwaarschijnlijk dat Boskalis Fugro zou inlijven, onder meer omdat het bedrijf zijn onderzoeksactiviteiten inmiddels op een andere manier heeft uitgebreid. Zo is recent nog een meerderheidsbelang genomen in Horizon. Dat bedrijf, gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten, voert geofysisch onderzoek uit en verleent geotechnische diensten.

Het aandeel Boskalis noteerde donderdag rond 09.20 euro 0,6 procent lager op 23,49 euro.