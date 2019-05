Ajax onderuit op beurs na verlies tegen Spurs

Gepubliceerd op | Views: 3.688

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Ajax zakte donderdag fors op de beurs in Amsterdam, na het mislopen van de finale van de Champions League. Het aandeel speelde ongeveer een vijfde van zijn beurswaarde kwijt. De Amsterdamse ploeg verloor in de return in de Johan Cruijff ArenA met 2-3 van Tottenham Hotspur.

Dat was na de zege vorige week in Londen (0-1) onvoldoende voor de eerste plek in de eindstrijd van het kampioenenbal in 23 jaar. In aanloop naar de tweede halve finale was het aandeel duidelijk gestegen. Sinds het begin van de Champions League eind juli vorig jaar verdubbelde de koers zelfs.

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat slechts een beperkt deel van de aandelen Ajax vrij verhandelbaar is, waardoor de koers bij een beperkt handelsvolume al flink kan bewegen. Circa driekwart van de aandelen is namelijk in bezit van de Vereniging Ajax. Ajax ging in mei 1998 naar het Damrak, destijds voor 32,50 gulden. De laagste koers werd eind maart 2003 in de boeken gezet, op 3,17 euro per aandeel.

Wedstrijd

De wedstrijd tegen de Spurs was hectisch. Ajax leidde bij de rust met 2-0 dankzij treffers van Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech. Binnen een kwartier in de tweede helft kwamen de Spurs op gelijke hoogte via twee doelpunten van Lucas Moura. De beslissende derde treffer van de bezoekers viel diep in de extra tijd en kwam opnieuw op naam van Moura. De Spurs spelen op 1 juni in de finale in Madrid tegen Liverpool, dat dinsdag Barcelona uitschakelde.

Zowel Tottenham Hotspur als Liverpool hebben geen beursnotering. Omstreeks 09.20 uur zakte Ajax bijna 21 procent tot 18,60 euro.