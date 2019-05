SoftBank profiteert van belang in Uber

Gepubliceerd op | Views: 621

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Het Japanse technologie- en investeringsconcern SoftBank heeft in het afgelopen kwartaal de winst meer dan verdrievoudigd, geholpen door een sterk gestegen waardering van zijn belang in taxibedrijf Uber Technologies, dat vrijdag waarschijnlijk naar Wall Street gaat.

Het operationeel resultaat bedroeg 494,9 miljard yen, omgerekend 4 miljard euro. Daarmee werd in papier fors geprofiteerd van een toename van de waardering van het belang in Uber met 418 miljard yen. Uber zou een totale waardering krijgen van ongeveer 79 miljard dollar bij zijn gang naar de aandelenbeurs in New York. SoftBank behoort tot de belangrijkste investeerders in de populaire taxi-app.

Verder gaf SoftBank aan op 28 juni zijn aandelen te splitsen. Naar verluidt denkt SoftBank na over een beursgang voor zijn technologie-investeringsfonds Vision Fund. Dat zou pas op zijn vroegst dit najaar zo zijn.