DUBAI (AFN/BLOOMBERG) - Emirates heeft de winst in zijn gebroken boekjaar scherp zien dalen. Het luchtvaartbedrijf had naar eigen zeggen veel last van de hogere brandstofkosten, de sterke dollar en toegenomen concurrentie.

Emirates is de grootste van de zogenoemde Golfmaatschappijen. Het staatsbedrijf is uitgegroeid tot 's werelds grootste aanbieder van intercontinentale vluchten. Het afgelopen jaar kwam de winst uit op 871 miljoen dirham, omgerekend ruim 211 miljoen euro. Dat is 69 procent minder dan het resultaat van een jaar eerder, dat 2,8 miljard dirham bedroeg. De omzet steeg met 6 procent tot 97,9 miljard dirham.

Emirates Group als geheel, waaronder ook luchtvaartdienstverlener Dnata valt, zag de winst in de twaalf maanden tot en met maart uitkomen op 2,3 miljard dirham. Ook dat is minder dan een jaar terug. De opbrengsten van de groep groeiden juist.