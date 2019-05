Hogere omzet voor Telefónica Deutschland

Gepubliceerd op | Views: 136

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Telefónica Deutschland heeft zijn omzet in het eerste kwartaal licht opgekrikt. Daarnaast ging de operationele winst flink vooruit. Het Duitse telecombedrijf waarin KPN een minderheidsbelang heeft zag zijn nettoverlies wel oplopen.

De totale opbrengsten bedroegen bijna 1,8 miljard euro. Dat is 0,7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het operationele resultaat waar de kenners naar kijken, het zogeheten aangepaste OIBDA-resultaat, steeg met 29,4 procent tot 528 miljoen euro.

De onderneming spreekt van een ,,sterk operationeel momentum'' en houdt vast aan eerder gestelde financiële verwachtingen. Telefónica Deutschland is momenteel bezig met een vierjarige transformatieprogramma om extra omzetgroei te halen uit zaken als Internet of Things. Onder de streep was sprake van een kwartaalverlies van 107 miljoen euro tegen een min van 82 miljoen euro een jaar eerder.