Weer druk op Metro in Rusland

Onderwerpen: Rusland

DÜSSELDORF (AFN/RTR) - Het Duitse groothandelsbedrijf Metro heeft de omzet in Rusland wederom zien dalen. Daarentegen groeiden de andere activiteiten van het moederconcern van groothandelsketen Makro in Oost-Europa snel.

De vergelijkbare omzetgroei van Metro in Rusland zakte in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar met 4 procent. Stappen van de onderneming om de groei aan te jagen, zoals kortingen, hadden niet het gewenste effect. Voor Metro als geheel dikten de opbrengsten, aangejaagd door Oost-Europa, met 1,2 procent aan tot 6,8 miljard euro. Dat was meer dan kenners in doorsnee hadden voorzien.

Bij de Real-supermarkten, die in de etalage staan, ging de vergelijkbare omzetgroei met 5,1 procent omlaag. Dat kwam voor een groot deel omdat de paasperiode buiten het kwartaal viel. Metro voert momenteel exclusieve gesprekken met een consortium onder leiding van vastgoedinvesteerder Redos. Op het Real-onderdeel werd verder een boekhoudkundig verlies genomen van 385 miljoen euro.