'Chipsector kan reageren op Intel'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De Europese chipsector weet donderdag de aandacht wederom op zich gericht, na opmerkingen van topman Bob Swan van de Amerikaanse chipgigant Intel. Hij gaf een nieuwe prognose voor de lange termijn af, die volgens kenners er op wijst dat de groei onder druk blijft staan.

Swan zei dat de omzet de komende drie jaar met een laag, enkelcijferig percentage zal aandikken. Het aandeel Intel kwam daardoor op Wall Street onder druk te staan en chipmakers als Samsung en SK Hynix gingen in de Aziatische handel omlaag. Marktvorsers stippen daarbij wel aan dat laatstgenoemde fondsen ook last hadden van nieuwe zorgen in het Amerikaans-Chinese handelsconflict.

Chipmakers als Infineon, STMicroelectronics, AMS en Dialog Semi kunnen bewegen op de berichten van Intel. In Nederland is er aandacht voor de koersen van chiptoeleveranciers ASMI en Besi en chipmachinemaker ASML.