Takeda verkoop oogmedicijn aan Novartis

TOKIO (AFN) - De Japanse farmaceut Takeda Pharmaceutical verkoopt zijn droge-ogenmedicijn aan de Zwitserse farmaceut Novartis. De deal heeft een waarde van 3,4 miljard dollar, waar nog bijna 2 miljard dollar bij kan worden gerekend als er aan bepaalde doelstellingen wordt voldaan.

De Xiidra-oogbehandeling zat in de portefeuille van Shire, dat door Takeda is overgenomen. De desinvestering, de eerste van Takeda sinds de aankoop van Shire, wordt waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar afgerond.