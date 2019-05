'Sterke' start fusiebedrijf T-Mobile en Tele2

Gepubliceerd op | Views: 431 | Onderwerpen: telecommunicatie

DEN HAAG (AFN) - T-Mobile Nederland is zijn eerste kwartaal na afronding van de overname van Tele2 Nederland naar eigen zeggen goed begonnen. De omzet en het bedrijfsresultaat gingen hard omhoog.

Het vernieuwde T-Mobile is voor 75 procent in handen van Deutsche Telekom en voor 25 procent van Tele2 Zweden. Het fusiebedrijf, dat op 2 januari een feit werd, is nu goed voor in totaal 5,4 miljoen mobiele gebruikers. Mede dankzij het schaalvoordeel denkt de onderneming beter de concurrentie te kunnen aangaan met rivalen als KPN en VodafoneZiggo.

Afgelopen kwartaal bedroeg de omzet 461 miljoen euro. Dat is 49 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg naar 123 miljoen euro, wat neerkomt op een plus van 18 procent. Op eigen kracht, dus aangepast voor zaken als de overname van Tele2, gingen de omzet en het bedrijfsresultaat respectievelijk met 2,6 procent en 26 procent vooruit.

Kwartaalomzet

,,Naast zeer goede resultaten in het eerste kwartaal wordt het zichtbaar dat we onze strategie en beloften gaan waarmaken en de uitdager in de markt zijn'', zegt topman Søren Abildgaard van T-Mobile Nederland.

Moederbedrijf Deutsche Telekom lijfde via de Oostenrijkse tak van T-Mobile tevens UPC Oostenrijk in. De kwartaalomzet liep afgelopen kwartaal met 8,7 procent op tot 19,5 miljard euro. Onder de streep bleef bij het grootste telecomconcern van Europa wel minder over. De nettowinst zakte met 9,3 procent naar 900 miljoen euro.