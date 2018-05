Groen Wall Street in teken van olie en Walmart

Gepubliceerd op | Views: 500 | Onderwerpen: energie

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de handel licht in de plus. Beleggers keken vooral naar de energiesector, vanwege het opzeggen van de nucleaire deal met Iran door de Amerikaanse president Donald Trump een dag eerder. Verder viel de overname door Walmart van de Indiase webwinkelreus Flipkart niet in goede aarde.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,7 procent hoger op 24.528 punten. De breder samengestelde S&P 500 dikte 0,9 procent aan tot 2695 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 7323 punten.

De vrees van hernieuwde sancties tegen OPEC-lid Iran zorgden voor stevig oplopende olieprijzen. De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg met 3,1 procent tot 71,22 dollar, het hoogste niveau sinds november 2014. Een vat Brentolie werd 3 procent duurder op 77,07 dollar. Oliebedrijven als ExxonMobil, Chevron en Devon Energy stegen daarop 2,1 tot 4,2 procent.

Retailgigant Walmart zakte na bekendmaking van de deal ter waarde van 16 miljard dollar 3,3 procent. Het bedrijf verwerft met de aankoop, waarvoor het concurreerde met Amazon, een belangrijke positie op de markt voor e-commerce in India maar moet naar verwachting de komende tijd wel veel geld in Flipkart steken. Kredietbeoordelaar S&P was dan ook wat negatiever over de vooruitzichten voor Walmart.

Verder kwam aantal bedrijven met handelsupdates naar buiten. Entertainmentconcern Walt Disney presenteerde een hogere omzet en winst voor de eerste drie maanden van 2018, maar zakte 1,8 procent. Leverancier voor kantoorartikelen Office Depot zag in zijn sterke kwartaalcijfers aanleiding zijn verwachtingen voor de rest van het jaar naar boven bij te stellen, maar verloor desondanks 4,9 procent.

Ook reiswebsite TripAdvisor overtrof de verwachtingen van kenners ruimschoots. Het aandeel ging met bijna een kwart omhoog. Monster, maker van energiedrankjes, en pizzaketen Papa John's leverden na teleurstellende cijfers respectievelijk 7 en 4,4 procent in.

De euro was 1,1860 dollar waard, tegen 1,1856 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.