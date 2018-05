Braziliaanse problemen SBM duren voort

Gepubliceerd op | Views: 637 | Onderwerpen: Brazilië

SCHIEDAM (AFN) - SBM Offshore ziet voorlopig geen oplossing voor zijn juridische problemen in Brazilië. Dat heeft de maritiem oliedienstverlener gezegd bij de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers. SBM is in gesprek met de Braziliaanse autoriteiten over de Petrobras-corruptiezaak. De autoriteiten hebben de zaak formeel heropend nadat een schikking niet werd goedgekeurd.

Of er überhaupt een ,,bevredigende oplossing'' met de autoriteiten komt is voor het bedrijf niet duidelijk. Het concern zag in het afgelopen kwartaal de omzet (directional) 8 procent dalen ten opzichte van een jaar eerder tot 385 miljoen dollar. Dat was in lijn met de eigen verwachtingen. Wel gaf SBM aan dat de oliemarkt zich geleidelijk aan herstelt. De schuldenlast nam met 550 miljoen dollar af tot 2,4 miljard dollar.

Bij het onderdeel Lease and Operate daalde de omzet met 12 procent tot 331 miljoen dollar. Bij Turnkey steeg de omzet met 29 procent tot 54 miljoen dollar.

SBM hield vast aan zijn eerdere vooruitzichten voor het hele jaar. Het bedrijf voorziet een aangepaste omzet van ongeveer 1,9 miljard dollar en een aangepaste brutowinst (ebitda) van 750 miljoen dollar.