Financieel topman Novisource weg

NIEUWEGEIN (AFN) - Novisource ziet zijn financieel topman Peter Specht per direct terugtreden. Dat maakte de onderneming woensdag nabeurs bekend. Hij blijft wel tot 1 juli beschikbaar ,,voor een ordentelijke overdracht van werkzaamheden'', aldus de onderneming in een verklaring. Een concrete reden voor het vertrek is niet gegeven.

Novisource zal ,,zo spoedig mogelijk'' een nieuwe bestuurder voordragen voor benoeming door de algemene vergadering. Tot die tijd is sprake van ,,ontstentenis van alle bestuurders''. De raad van commissarissen heeft besloten beide commissarissen, Duco Wildeboer en Edwin Groeneveld, voorlopig te belasten met de bestuurstaak.

De dagelijkse leiding van Novisource ligt de komende periode daarnaast bij Roy Vissers, de algemeen directeur van Novisource Finance. Vissers zal zich daarnaast blijven richten op de commerciële en overige operationele aspecten van de onderneming.

De voorgenomen verkoop van de in Novisource Contracting Services ondergebrachte brokeractiviteiten is momenteel gaande. De voorgenomen verkoop van de in Novisource en Opdion Services ondergebrachte consultancy-activiteiten is momenteel opgeschort. Novisource is met behulp van externe adviseurs de eerder al ingezette strategische oriëntatie ten aanzien van deze activiteiten aan het voortzetten.