LUXEMBURG (AFN) - Roestvrijstaalbedrijf Aperam heeft het bedrijfsresultaat (ebitda) in het eerste kwartaal zien groeien ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat kwam naar voren uit een tussentijds handelsbericht van het aan de Amsterdamse beurs genoteerde concern.

Aperam zette een ebitda-resultaat in de boeken van 141 miljoen euro. Dat was in het vierde kwartaal van 2017 nog 130 miljoen euro. De omzet steeg met 10 procent tot ruim 1,2 miljard euro. De operationele winst bedroeg 106 miljoen euro, van 88 miljoen euro in het vorige kwartaal. Onder de streep kwam een winst uit van 85 miljoen euro, van 103 miljoen euro het kwartaal ervoor.

Tijdens de verslagperiode verscheepte Aperam 517.000 ton roestvrijstaal. Dat is 4 procent meer dan in de vorige periode. Voor het tweede kwartaal rekent Aperam op een iets hoger ebitda-resultaat dan in het eerste kwartaal.