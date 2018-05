Gepubliceerd op | Views: 646 | Onderwerpen: Iran

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag hoger gesloten. Vooral oliebedrijven waren in trek na het opzeggen van de nucleaire deal met Iran door de Verenigde Staten en de daarop stijgende olieprijzen. Beleggers hadden verder veel kwartaalcijfers te verwerken, waarvan die van Boskalis, ING en Wolters Kluwer niet in de smaak vielen.

De AEX-index sloot 0,5 procent in de plus op 561,51 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 795,95 punten. De beurs in Londen won 1,4 procent. Frankfurt en Parijs gingen beide 0,2 procent omhoog.

Olie- en gasconcern Shell profiteerde flink van de gestegen olieprijzen en was koploper in de AEX met een winst van 3,5 procent. Ook andere olieproducenten als Total en BP gingen in Parijs en Londen omhoog met winsten van 1,9 en 3,9 procent. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,7 procent tot 70,90 dollar. Brentolie kostte eveneens 2,7 procent meer op 76,89 dollar per vat.

Boskalis

Boskalis verwacht voor dit jaar een lagere winst dan in 2017. Dat komt door de aanhoudend moeilijke omstandigheden op de markt voor offshore olie en gas. Het aandeel zakte 2,7 procent.

ING ging 2,8 procent omlaag na een handelsbericht. Analisten waren weinig enthousiast over de resultaten van de bank. Informatieleverancier Wolters Kluwer verloor 1,5 procent na tegenvallende vooruitzichten.

Altice

Altice leverde 3,2 procent in en stond daarmee onderaan in de AEX. Het door schulden geplaagde kabel- en telecombedrijf is niet van plan zijn Franse divisie van de hand te doen. Ahold Delhaize zakte 0,6 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. Het supermarktconcern liet tevens weten dat de beschermingsconstructie tegen overnames met vijftien jaar wordt verlengd.

IMCD was de sterkste stijger in de MidKap met een plus van 6,1 procent. De chemicaliëndistributeur boekte meer winst in het eerste kwartaal en voorziet een groei van het resultaat in 2018. Air France-KLM zakte 1,6 procent. KLM zou aandringen op een Nederlandse adjunct-topman bij het moederbedrijf.

Burberry

In Londen zakte Burberry ruim 6 procent. Aandeelhouder Groupe Bruxelles Lambert verkocht zijn volledige belang in het Britse modehuis. Siemens won bijna 4 procent in Frankfurt. Het Duitse industrie- en technologieconcern verhoogde zijn winstverwachting.

De euro was 1,1856 dollar waard, tegen 1,1862 dollar een dag eerder.