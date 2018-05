Bovag uit zorgen over dealercontract Accell

Gepubliceerd op | Views: 273

AMSTERDAM (AFN) - Branchevereniging Bovag is ongerust over de inhoud van de dealercontracten die fietsenfabrikant Accell de afgelopen weken aan dealers heeft opgestuurd. Ook over het ,,onder druk zetten'' van de dealers door het bedrijf maakt de organisatie zich zorgen, zo komt naar voren uit een verklaring.

De branchevereniging is niet betrokken in overleg over de totstandkoming van de contracten en ontvangt naar eigen zeggen veel klachten van haar leden. Woensdag 16 mei wordt daarom een informatiebijeenkomst gehouden.

,,Accell heeft ons de afgelopen tijd gezegd dat het nieuwe contract nog niet gereed was. Nu blijkt het al verstuurd te zijn, zonder dat we zorgvuldig met onze juristen naar de inhoud hebben kunnen kijken en zonder dat we daarover met Accell hebben kunnen overleggen'', aldus voorzitter Maarten Akkers van Bovag Fietsbedrijven.

Bovag heeft Accell gevraagd of ze de deadline voor het ondertekenen van de contracten wil opschuiven totdat de organisatie goed naar de inhoud van de contracten heeft kunnen kijken en totdat er overeenstemming over de inhoud is bereikt. Tot die tijd adviseert ze haar leden die een contract hebben ontvangen oplettend te zijn en zorgvuldig te overwegen of men de overeenkomst op korte termijn wil ondertekenen.