'Saudi's kunnen olieproductie Iran opvangen'

Iran, Soenitisch, is net als Saudie Arabie ( vijand...) een door een niet geheel begrepen Koran geleidde Staat.

Als Iran kapot moet van de VS, waarom Saudi Arabie dan niet ?

Omdat Saudi Arabie onlangs nog voor 110 miljard US$ wapentuig in de VS kocht ??

Waarom mag Israël, geleid door "bibi", valse informatie over Iran geven, net als de VS valse informatie over Irak gaf voor de inval ?

En waarom mag zo'n Israël dan wel over atoomwapens beschikken ?

Wat is het verschil met Iran ? Is dat soms geen soevereine staat dat mag doen wat het wil ? De VS mag in Syrie, Jemen enz. mensen dood maken.. De VS en wij idem dito mogen Syrie beschuldigen van het gebruik van gifgas en dan...Voordat het VN onderzoek team arriveert bombardeert de VS datzelfde gebied nog eventjes net die grote goed op afstand bestuurde Tomahawk raketten. Gevold: onderzoek is bemoeilijkt en GEEN berichten over burgerslachtoffers inclusief kinderen, ik niks van gezien ...

Nog maar even in het boek duiken van UDO: omgekochte journalisten .



Maar dat Trump goed bezig is, dat is bekend. Maar hoe sterk die staat tegenover de Rotchilds, die hem hielpen tijdens de onroerend goed crisis, dat is te bezien. Groot Israël...ajaaj...daar zitten Satanistische Zionisten achter, die niks met ons op hebben, helemaal niks ! Uitkijken en Trump kracht geven hieruit te komen zoals hij ook goed bezig is met Zuid en Noord Korea, lijkt me het beste.

Maarja, de wapenlobby's, de Rotchilds, Groot Israël...ajaaj !