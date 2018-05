Kabinet: KLM hoeft niet gered te worden

quote: holenbeer schreef op 9 mei 2018 om 15:42:

[...]

Nou en?



Zat andere luchtvaartbedrijven die op Schiphol willen vliegen. KLM is toch niet bijzonder of zo, geen systeembank of zoiets?

Maakt mij niet uit. Ik ben de politiek gewoon zat.Beetje doen alsof ze iets aan het doen zijn, terwijl ze eigenlijk niets doen.Elke keer maar roepen dat KLM zelfstandig is, maar bij elk scheetje zijn ze er weer om over KLM te praten.Gaan jullie nou wel of niet over KLM? Maak een beslissing.Dan hoeven wij iig niet elke keer die 5 sterren reisjes te bekostigen.