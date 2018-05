'Blik Wall Street op olie na Iran-besluit'

Gepubliceerd op | Views: 498 | Onderwerpen: energie, Iran

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York staan woensdag naar verwachting voor een hogere opening. Beleggers verwerken het opzeggen van de nucleaire deal met Iran door de Amerikaanse president Donald Trump, wat de weg effent voor nieuwe handelssancties tegen het land, al leidde dat een dag eerder niet tot grote koersschommelingen. Verder is de blik gericht op enkele macro-economische publicaties en de obligatiemarkt.

Trumps bekendmaking zorgde voor flink hogere olieprijzen, omdat sancties de uitvoer van ruwe olie door het OPEC-land naar verwachting danig beperken. De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg met 3 procent tot meer dan 71 dollar, het hoogste niveau sinds november 2014. Ook een vat Brentolie steeg met 2,8 procent tot 77,20 dollar. Oliebedrijven als ExxonMobil, Chevron en Devon Energy profiteren daar waarschijnlijk van.

Walmart zet een grote stap op de markt voor e-commerce in India. Het Amerikaanse supermarktconcern koopt een meerderheidsbelang in Flipkart, de grootste webretailer van het Aziatisch land. India geldt als een van de grootste groeimarkten voor onlinewinkelen ter wereld.

Kwartaalcijfers

Een aantal bedrijven kwam ook met kwartaalcijfers naar buiten. Entertainmentconcern Walt Disney presenteerde dinsdag nabeurs een hogere omzet en winst voor de eerste drie maanden van 2018. Leverancier voor kantoorartikelen Office Depot zag in zijn sterke kwartaalcijfers aanleiding zijn verwachtingen voor de rest van het jaar naar boven bij te stellen. Ook reiswebsite TripAdvisor overtrof de verwachtingen van kenners ruimschoots.

Monster, maker van energiedrankjes, stelde met zijn handelsbericht juist teleur. Ook pizzaketen Papa John's presteerde met een aanzienlijke teruggelopen bedrijfsresultaat en nettowinst beneden verwachting.

AT&T

Telecomconcern AT&T staat om een andere reden in de belangstelling. Het bedrijf bevestigde begin vorig jaar Michael Cohen, de advocaat van Trump, te hebben betaald voor informatie over de plannen van zijn regering.

De belangrijkste Amerikaanse beursindicatoren sloten dinsdag nagenoeg vlak. De leidende Dow-Jonesindex eindigde bleef met 24.360,21 punten op zijn plek. De breder samengestelde S&P 5000 liet met 2671,92 eveneens weinig beweging zien. De technologiegraadmeter Nasdaq sloot ook vlak op 7266,90 punten.