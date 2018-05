Boskalis rekent op lagere winst in 2018

Gepubliceerd op | Views: 1.490

PAPENDRECHT (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis denkt dat de nettowinst dit jaar niet het niveau van 2017 zal evenaren onder druk van de aanhoudend moeilijke omstandigheden op de markt voor offshore olie en gas. Dat liet het bedrijf weten in een tussentijds handelsbericht. Concrete cijfers werden niet naar buiten gebracht.

Boskalis had eerder gezegd dat het uitdagend zal worden om de winst van afgelopen jaar te evenaren. Vorig jaar kwam het nettoresultaat uit op 150 miljoen euro. Volgens het bedrijf blijft sprake van druk op de marges bij offshore. De omzet bleef in de eerste drie maanden van dit jaar vrijwel onveranderd in vergelijking met een jaar eerder. Al met al zijn de ontwikkelingen volgens het bedrijf in lijn met de beschrijvingen bij de jaarcijfers van 2017.

Het orderboek nam wel toe, met name dankzij recente baggercontracten in Singapore. Bij de bagger- en infrawerkzaamheden zag Boskalis de omzet in het eerste kwartaal groeien. Bij de bergingsdiensten was volgens het bedrijf sprake van een goede start van het jaar. De marges bij sleepdiensten staan onder druk als gevolg van de beperkte activiteiten in de offshore olie- en gasmarkt en de prijsdruk rondom containertransport.

Boskalis herhaalde dat de kapitaalinvesteringen dit jaar naar verwachting zullen uitkomen op circa 250 miljoen euro, exclusief overnames. De onderneming verklaarde dat de financiële positie zeer gezond is en dat ruimschoots aan de schuldconvenanten wordt voldaan.

Boskalis ging na de handelsupdate duidelijk omlaag op de beurs. Omstreeks 14.20 uur stond het aandeel 2,9 procent lager op 24,36 euro. Daarmee was het de sterkste daler in de MidKap.